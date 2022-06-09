الخميس ٠٩ يونيو ٢٠٢٢
٠٥:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 09-06-2022

الخميس ٠٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 09-06-2022

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 09-06-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

باسيل يطالب بفرض معادلة لا غاز من كاريش من دون غاز من قانا

الرئيس الايراني: لن نتراجع عن مواقفنا ولو خطوة واحدة

السفارة الاميركية في بغداد تعلق على هجوم أربيل

خارجية روسيا: الهجمات الإلكترونية تثير خطر 'صدام عسكري مباشر' مع الغرب

بطولة كأس الأمم الإفريقية..إثيوبيا تهزم مصر

مظاهر الإنهيار الاقتصادي والأزمات المعيشية في الكيان الصهيوني