السيد نصر الله: الشركات التي تقدمت للعمل تلقت تهديدات من اميركا واسرائيل

قناة العالم
الخميس ٠٩ يونيو ٢٠٢٢
٠٦:٢٣ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
السيد نصرالله: وظيفة المقاومة الأساسية هي المساهمة في حماية أرض وبحر ونفط وغاز وكرامة لبنان وهذا واجبها الديني والوطني والجهادي
السيد نصرالله: المقاومة لا تستطيع ان تقف مكتوفة الايدي امام نهب ثروات لبنان
السيد نصرالله: من أهم أسباب وشرعية وجود المقاومة هو المساهمة في حماية لبنان
السيد نصرالله: من أهم أسباب وشرعية وجود المقاومة هو المساهمة في حماية لبنان
السيد نصرالله: بالضغط والاستنزاف والقتال والمقاومة انسحب العدو من جنوب لبنان ومن قطاع غزة وليس بالقوانين الدولية
السيد نصرالله: العدو لا يعترف لا بالقوانين ولا بالقرارات الدولية
السيد نصرالله: الترسيم جزء من المعركة مع العدو
السيد نصرالله: يجب أن نكون واقعيين في التوقعات ولا نعطي الناس توقعات لنتائج غير واقعية
السيد نصرالله: جميع اللبنانيين يجب أن يرتقوا إلى مستوى هذه المعركة الوطنية بعيدا عن الخلافات والحسابات الضيقة
السيد نصرالله: عندما يشعر رئيس الجمهورية أن الدولة والجيش والمقاومة والشعب إلى جانبه فستكون صلابته ومسؤوليته عالية جدا
السيد نصر الله: الشركات التي تقدمت للعمل تلقت تهديدات من اميركا واسرائيل
الخميس ٠٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
فيديو
مظاهر الإنهيار الاقتصادي والأزمات المعيشية في الكيان الصهيوني
الخميس ٠٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٧
أهم الأخبار
تعثّر مشاورات عمان حول فتح الطرقات وغروندبرغ يصل صنعاء
الخميس ٠٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٠
خاص بالعالم- مراسلون
الإنقسامات بين المجموعات الصهيونية المختلفة
الخميس ٠٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢١
أهم الأخبار
إيران.. وتصعيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية
الخميس ٠٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٦
أهم الأخبار
التهديد الصهيوني لثروة لبنان البحرية وخيارات المقاومة
الخميس ٠٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٩
إیران
أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس09 يونيو2022
الخميس ٠٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٤
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
الشرطة السودانية تقمع مناهضين للانقلاب حاولوا الوصول للقصر الرئاسي
رئيس لجنة شؤون اليمن البرلمانية: على الامم المتحدة متابعة الهدنة باليمن
في مقابلة قناة RT معه..
الرئيس السوري يتحدث عن قضايا سورية وإقليمية مهمة جدا..وهذه تفاصليها
السيد نصر الله: نلتزم امام شعبنا بأن المقاومة قادرة على منع العدو من استخراج النفط والغاز من كاريش
باسيل يطالب بفرض معادلة لا غاز من كاريش من دون غاز من قانا
الرئيس الايراني: لن نتراجع عن مواقفنا ولو خطوة واحدة
مقالات و تحليلات
اليوم التالي لغياب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
قدوم المغتربين الى لبنان.. هل يؤثر على سعر الصرف ويلجم ارتفاع الدولار؟
هل ستعيد ايران النظر بالمفاوضات النووية، ولماذا؟
عندما تتعمق الخلافات في « المجلس الرئاسي»
إطلالة السيد نصر الله اليوم.. رمزيّة التوقيت والدلالات
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.