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السيد نصر الله: عند الاشارة الى هدف مباشر فانه يجب ان يكون منع العدو من الاستخراج من حقل كاريش

الخميس ٠٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

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