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السيد نصرالله: عندما يشعر رئيس الجمهورية أن الدولة والجيش والمقاومة والشعب إلى جانبه فستكون صلابته ومسؤوليته عالية جدا

الخميس ٠٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

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