مجلس الشيوخ الاميركي يقر مشروعا اخر ضد ايران

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وأعلن السناتور الأميركي بوب مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن اللجنة وافقت على قانون رقم 6089 الخاص بإيقاف الطائرات بدون طيار الإيرانية، مع تعديل يسعى إلى منع طهران وأي فصيل متحالفة معها من الحصول على طائرات درون.

وأضاف في بيان، أن الولايات المتحدة تكثف جهودها لوقف برنامج الطائرات بدون طيار، مشيرًا إلى أن مشروع القرار يهدف لمنع إيران وحلفائها من حيازة مسيرات هجومية.

ولفت السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز، إلى أن إيران تزود الحوثيين بمسيرات تستهدف السعودية والإمارات، مؤكدًا على أن مسيرات إيران تهدد أمن الولايات المتحدة وحلفائها.

وأكد أيضًا أن هذه الموافقة الأميركية تأتي بمثابة خطوة مهمة إلى الأمام في ضمان مواكبة وقوف القانون الأميركي بوجه ما وصفها بالاعتداءات الإيرانية، ومحاسبة طهران .

كما أعلن عن أمله بالوصول لضمان تمرير سريع للمشروع في مجلس الشيوخ والتفعيل النهائي لهذا التشريع من الحزبين ليصبح قانونًا.