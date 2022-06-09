قصف صاروخي يستهدف القاعدة التركية في العراق

العالم - العراق

وأعلنت وحدة مكافحة الإرهاب في منطقة كردستان العراق ، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إطلاق 4 صواريخ في الهجوم.

تم إطلاق صاروخين على القاعدة العسكرية الواقعة في بلدة زيلكان في منطقة بعشيقة بالموصل، حيث تتواجد عناصر القوات التركية، فيما سقط صاروخان بعيدا عن القاعدة.

مدير إدارة زيلكان، محمد أمين، صرح لشبكة "رووداو" الكردية بأن صاروخين سقطا حول القاعدة ولم تحدث أضرار.

وقال حاكم منطقة شيخان سردار شيخ يحيى، "في الساعة 21:00، وقع هجوم على قاعدة زيلكان التركية بصاروخين؛ سقط كلا الصاروخين في مساحة خالية ولم يلحق أي ضرر".

وتابع يحيى أن "أحد الصواريخ سقط بالقرب من قرية كويكان على بعد 4 كيلومترات من القاعدة، وسقط الآخر قرب قرية هنسيروك على بعد 3 كيلومترات".

ووقع الهجوم الأخير على القاعدة في منطقة بعشيقة يوم 21 مايو، ولقي مواطن من منطقة كوردستان يعمل طاهيا في القاعدة مصرعه في الهجوم، الذي نفذ بطائرتين مسيرتين، وأعلن فصيل "أحرار سنجار"، مسؤوليته عنه.

تم تشييد القاعدة بالقرب من بعشيقة، على بعد 12 كيلومترًا شمال الموصل، في عام 2015، وتعترض بغداد على تواجد القوات التركية على أراضيها، لكن أنقرة ترفض سحب قواتها.