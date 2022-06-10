شاهد..السيد نصر الله: المقاومة لن تقف مكتوفة الايدي امام نهب ثروات لبنان

العالم - خاص بالعالم

وقال الأمين العام لحزب الله في إطلالته التلفزيونية مساء الخميس: "ان المقاومة المقتدرة لا تسطيع ان تقف مكتوفة الايدي، ولن تقف مكتوفة الايدي، إن شاء الله، بالنسبة للمقاومة كل خياراتها مفتوحة، ومطروحة وهم يستخدمون عبارة موجودة على الطاولة فهي موجودة على الطاولة، وبدون اي تردد".

وشدد الامين العالم لحزب الله على أن الهدف المباشر يجب أن يكون منع العدو من استخراج النفط والغاز من حقل كاريش ويمكن أن يكون قد بدأ، وقال: "ليس مهمًا أين السفينة قد وقفت وأين الحفر والاستخراج فالخطر بالموضوع أنّ العدو سيبدأ بالاستخراج في الحقل المشترك والواحد والمتنازع عليه ولبنان ممنوع عليه حتى في مناطقه وفي البلوكات التي هي خارج النزاع أن يستخرج"، لافتًا إلى أن حقل كاريش خط واحد وبالتالي ما سيستخرج منه متنازع عليه.



وأعلن السيد نصر الله، أن لبنان يملك في هذه المواجهة الحق والدافع فلديه استحقاقات خطيرة جدًا ويملك القوة تحت عنوان الجيش والمقاومة، مؤكدًا أن كل اجراءات العدو لن تستطيع أن تحمي هذه المنصة العائمة التي اسمها السفينة اليونانية ولن تستطيع أن تحمي عملية الاستخراج من حقل كاريش.

وتابع السيد نصر الله أنّ "على الشركات المالكة لسفينة التنقيب أن تسحبها سريعاً وعليها تحمل مسؤولية ما سيلحق بها من أضرار مادية وبشرية"، وشدد على أنّه "من حقنا القيام بما يلزم لجمع المعلومات المطلوبة لأي خيار يمكن أن نلجأ إليه".