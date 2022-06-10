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السيد نصرالله : شركة التنقيب اليونانية واصحابها شركاء في الاعتداء على لبنان

الجمعة ١٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٣ بتوقيت غرينتش

دعا الامين العام لحزب الله ادراة شركة سفينة التنقيب اليونانية الى سحبها فورا وإلا عليها تحمل مسؤولية التبعات كاملة ماديا وبشريا كونها شريكة في الاعتداء على لبنان.

العالم - خاص بالعالم

وقال الأمين العام لحزب الله في إطلالته التلفزيونية مساء الخميس: "يجب على الشركة يونانية واصحابها وادراتها ان يعلموا انهم شركاء، في الاعتداء الذي يحصل على لبنان الان وهذا له تبعات، ان عليها ان تسحب السفينة سريعا وفورا وان لا تتورط في هذا العداون على لبنان والاستفزاز للبنان، وعليها ان تتحمل المسؤولية الكاملة من الان عن ما يلحق بهذه السفينة ماديا وبشريا".

وأشار الأمين العام لحزب الله حول مسألة النفط والغاز وترسيم الحدود البحرية، الى أن لبنان دخل هذه الأيام في مرحلة جديدة وأصبح أمام استحقاق مهم بعد وصول السفينة اليونانية التي أتت ليس من أجل الاستخراج والانتاج والمراحل المتبقية من تصدير وبيع وليس من أجل الاستكشاف كما نقل، موضحًا أن هذه السفينة تموضعت على مقربة من حقل كاريش الواقع على حقل 29 أي المنطقة المتنازع عليها بين لبنان والكيان الغاصب.

وقال: "بعد الإعلان عن هذا التطور الميداني سمعنا بيانات وتصريحات تعبر عن موقف الدولة بتعابير مختلفة، وما جرى خلال الأيام الماضية اعتداء على لبنان واستفزاز، ووضعه أمام موقف صعب، حيث أصبحنا جميعًا أمام موضوع يجب أن يتحول إلى قضية وطنية كبرى."

وأكد السيد نصر الله أنه "فيما يتعلق بالحدود البحرية والثروة الموجودة في المياه يجب أن تتحول إلى قضية وطنية مسلمة ومحسومة عند كل لبناني يعتبر نفسه ينتمي إلى هذا الوطن"، لافتًا إلى أن أمامنا ثروة هائلة وهذا ما أسميناه "الكنز الموجود في جوارنا"، موضحًا أن هذه الثروة قيمتها أنها الأمل الوحيد لمعالجة الأزمات والأمل المتبقي لانقاذ لبنان وهي ملك لكل لبناني".

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