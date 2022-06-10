الرئيس السوري : إذا كان هناك غزو تركي سيكون هناك مقاومة شعبية

العالم - خاص بالعالم

وقال الرئيس السوري بشار الأسد، خلال مقالبة أجرتها قناة RT معه حصريا: "إذا كان هناك غزو سيكون هناك مقاومة شعبية بالمرحلة الأولى، طبعاً في الأماكن التي يوجد فيها الجيش السوري وهو لا يوجد بكلّ المناطق في سورية، وعندما تسمح الظروف العسكرية للمواجهة المباشرة سنفعل هذا الشيء، هذا حصل منذ عامين ونصف حصل صدام بين الجيش السوري والتركي، وتمكّن الجيش السوري من تدمير بعض الأهداف التركية التي دخلت إلى الأراضي السورية، سيكون نفس الوضع بحسب ما تسمح الإمكانيات العسكرية عدا عن ذلك سيكون هناك مقاومة شعبية".