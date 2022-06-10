دوري الأمم الأوروبية.. البرتغال تهزم التشيك وانتصار صعب لإسبانيا

العالم - رياضة

واحتلت البرتغال صدارة المجموعة الثانية في المستوى الأول برصيد 7 نقاط، فيما تأتي التشيك ثالثة بأربع نقاط، مقابل 5 لإسبانيا في المركز الثاني، بعد انتصارها على سويسرا بهدف بابلو سارابيا.

وتعادل منتخب البرتغال في الجولة الأولى أمام إسبانيا بهدف لمثله، قبل الفوز على سويسرا في الجولة الثانية 4-0، بينما تفوقت التشيك على سويسرا 2-1، وتعادلت أمام إسبانيا 2-2.

وتقدم البرتغاليون عبر جواو كانسيلو في الدقيقة الـ33، وبعد 5 دقائق، أضاف غونزالو غويديس الهدف الثاني، لينتهي الشوط الأول بتقدم رفاق كريستيانو رونالدو، وبعدها واصل أصحاب الأرض هيمنتهم على مجريات اللقاء، وكانوا قريبين من زيادة الغلة في أكثر من مناسبة.

وفي المجموعة الرابعة للمستوى الثاني، سقط منتخب السويد على أرضه بهدف أمام صربيا، فيما تعادل منتخب النرويج وسلوفينيا من دون أهداف، وفازت اليونان على قبرص بثلاثية في ثاني مجموعات المستوى الثاني، التي شهدت أيضا اكتساح كوسوفو لإيرلندا الشمالية بثلاثة أهداف لاثنين.

وفي اللقاءات الباقية، تعادل منتخب بلغاريا مع جبل طارق بهدف لمثله، وفازت إستونيا على مالطة 2-1، وجورجيا على مقدونيا الشمالية بثلاثية دون رد.