ترقبوا... لقاء خاص مع الرئيس السابق للوفد اللبناني المفاوض في ترسم الحدود الجنوبية

العالم - خاص بالعالم
- هل يهدد وجودها الحقوق البحرية، للبنان؟
- وما مخاطر تثبيت حق لبنان في الامم المتحدة؟
- وهل يفتح تعديل المرسوم 6433 باب المواجهة العسكرية؟
- وما هي نقاط القوة لدى الوفد اللبناني المفاوض؟
- وهل تنجح السلطة السياسية في الدفاع عن ثروة لبنان بوجه المطامع والضغوط الاميركية الاسرائيلية؟
ولمناقشة هذه الموضعات يستضيف برنامج "لقاء" خاص" رئيس السابق للوفد اللبناني المفاوض في ترسم الحدود الجنوبية العميد الركن "بسام ياسين".
وسيبث البرنامج في الاوقات التالية:
مساء اليوم الجمعة
الساعة: 20:30 بتوقيت طهران
19:00 بتوقيت مكة المكرمة
16:00 بتوقيت GMT