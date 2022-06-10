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افتتاح جسر بين روسيا والصين سيعزز التعاون

افتتاح جسر بين روسيا والصين سيعزز التعاون
الجمعة ١٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

قال القنصل العام الروسي في هاربين الصينية فلاديمير أوشيبكوف إن افتتاح حركة الشحن على جسر بري على حدود روسيا والصين عبر نقطة تفتيش كاني كورغان هيهي سيعزز مجالات التعاون بين البلدين.

العالم - أسيا و الباسفيك

ووفقا للقنصل العام الروسي، فإن افتتاح المعبر الحدودي الجديد يأتي في الوقت المناسب جدا في ظل الوضع الحالي، حيث تتوسع تدفقات البضائع بين روسيا والصين بسرعة ويتزايد حجم العمليات التجارية الثنائية.

وأضاف أوشيبكوف: "يبدو أن افتتاحه مهم بشكل خاص في ظل انخفاض إنتاجية العديد من المعابر الحدودية بسبب القيود المستمرة لمكافحة الوباء في الصين".

ووفقا له، فإن الجسر سيعطي دفعة لتنمية مجالات أخرى من التعاون بين روسيا والصين.

وأضاف: "على وجه الخصوص، سيكون من الممكن زيادة شحنات الهيدروكربونات المسالة وغيرها من البضائع إلى الصين بشكل كبير".

وبدأ بناء معبر هيهي بلاغوفيشينسك، على الحدود بين مناطق شرق روسيا والصين، عبر الحدود في ديسمبر 2016 في منطقة في منطقة أمور وكان من المقرر افتتاح الجسر في نوفمبر 2020، ولكن بسبب الوضع الوبائي الصعب، كان لا بد من تأجيل إطلاق المرفق.

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