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نيجيريا تتهم 'داعش' بمذبحة في كنيسة كاثوليكية

نيجيريا تتهم 'داعش' بمذبحة في كنيسة كاثوليكية
الجمعة ١٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

اتهم وزير الداخلية النيجيري أوجبيني رؤوف أريغبيسول، أمس الخميس 9 يونيو، ضلوع "داعش" في غرب أفريقيا بمذبحة الكنيسة الكاثوليكية يوم الأحد التي أسفرت عن 40 قتيلا.

العالم - افريقيا

وهاجم مسلحون ببنادق إيه.كيه47 ومتفجرات المصلين في كنيسة القديس فرنسيس الكاثوليكية في أوو جنوب غرب ولاية أوندو خلال قداس، يوم الأحد، وفروا تاركين وراءهم مشاهد مروعة للمذبحة.

وقال أريغبيسولا للصحافيين في العاصمة أبوجا: "تمكنا من رؤية بصمة "داعش" في غرب أفريقيا في الهجوم المروع في أوو ونحن نلاحقهم. أجهزتنا الأمنية تطاردهم وسنقدمهم للعدالة".

ولم يسبق للسلطات التعليق على هويات القتلة أو دوافعهم.

و"داعش" في غرب أفريقيا الذي ينشط في الغالب في شمال شرق نيجيريا وتشاد المجاورة، أحد مجموعتين إرهابيتين رئيسيتين تقاتلان بعضهما بعضا، والجيش النيجيري منذ سنوات.

وقدم حاكم الولاية أراكونرين أكريدولو أعدادا جديدة للضحايا أمس الخميس، وأضاف أن 40 لقو حتفهم ولا يزال 61 في المستشفى الذي غادره 26 بعد العلاج.

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نيجيريا تتهم 'داعش' بمذبحة في كنيسة كاثوليكية

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