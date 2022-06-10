مستشار زيلينسكي يعلن خسائر القوات الأوكرانية

العالم - أوروبا

وحسب ميخائيل بودولياك، مستشار الرئاسة الأوكرانية، فإن عدد القتلى في صفوف القوات الأوكرانية يتراوح بين 100 و200 قتيل في اليوم.

وذكرت مصادر إعلامية أمس (9/6/2022) نقلا عن وزير الدفاع الأوكراني ريزنيكوف أن وضع القوات الأوكرانية صعب، إذ تبلغ خسائرها في الأرواح 100 قتيل يوميًا.

وقد أعلن الرئيس الأوكراني زيلينسكي في 1 يونيو/حزيران سقوط 60 إلى 100 قتيل ونحو 500 جريح في صفوف القوات الأوكرانية يوميًا.

ويسقط القتلى في صفوف القوات الأوكرانية في اشتباكات مع القوات الروسية التي بدأت عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذي العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام. وما فتئت وزارة الدفاع الروسية تناشد القوات الأوكرانية إلقاء السلاح حتى تتجنب وقوع المزيد من الخسائر.