موقف نصرالله وضع حداً لتكهنات الاحتلال بشأن الغاز اللبناني + فيديو

العالم - لبنان

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" أشار مازن الجعبري إلى أن الاحتلال كان يراقب ويتابع ما يصدر عن المقاومة اللبنانية وهو يأخذ هذا الكلام على محمل الجد، لافتاً إلى أن هناك تصريح لوزير الحرب الإسرائيلي أن الكيان لن يقدم على استخراج النفط من حقل كاريش إلا بالاتفاق مع الحكومة اللبنانية أو دولة لبنان.

وأضاف: لكن أعتقد أن موقف السيد حسن نصرالله كان واضحاً، وهو موقف وضع حدوداً لكل التكهنات التي كانت تعتمد عليها "إسرائيل" خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بهذه المسألة.

ورأى الجعبري: أعتقد أن المقاومة سوف تعمل على منع "إسرائيل" من استخراج النفط وأيضا العمل في هذه الحقول، وهي مياه اقتصادية وإقليمية للبنان، وهذا العدو هو عدو محتل.. ومن تجربة الفلسطينيين أنتم تعلمون أنهم يستخرجون منذ سنوات الغاز من السواحل الفلسطينية ويقومون ببيعها إلى بعض الدول العربية والعالم.

وخلص الجعبري إلى أن إسرائيل لا تعرف إلا لغة المقاومة والقوة، مضيفاً: لذلك أعتقد أن هذا الخطاب قد وضع المسالة في سياقها السياسي والوطني في مواجهة هذا العدو.

وشدد على أن الموقف الذي دعا إليه السيد حسن نصرالله بأن تكون هناك وحدة وتوافق ما بين الموقف الرسمي والمقاومة والتي تقف دفاعا عن لبنان وعن موقف لبنان الرسمي، هو ركيزة مهمة في مواجهة هذا العدو.

وحذر من أن: إسرائيل معروف عنها أنها تتحايل وتعتمد على الوقت، وهي أيضاً تدرس وتستغل الظروف في المنطقة الإقليمية وهذه تجربتنا معها كفلسطينيين، وأنتم تعرفون أطماعها.

وأشار إلى أنه وخلال هذا العام قد صدر عن الكيان الإسرائيلي تخطيطها الاستراتيجي للأعوام القادمة وهي دعت في تخطيطها الاستراتيجي إلى إقامة تحالف ما بين الدول التي تنتج الغاز، حيث أن هناك حالياً أزمة غاز في العالم، ويريد الكيان أن يعتمد على استخراج الغاز وبيعه لدول العالم في ظل هذة الأزمة، وهي إحدى الاستراتيجيات الأساسية للاحتلال الاسرائيلي خلال الأعوام الماضية.

وخلص الجعبري إلى القول: برأيي أن "إسرائيل" سوف تراقب ما يجري من ردود أفعال، ولكنها لن تتوقف.. من الممكن أن تجمد خطواتها، ولكن بدون مواجهة مع هذا العدو فإن "إسرائيل" سوف لن توقف اعتداء تها لا على فلسطين ولا على لبنان ولا على الشعوب العربية في المنطقة.

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