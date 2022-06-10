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رئيس وزراء المجر يؤكد أن فرض الحظر على الغاز الروسي قد يدمر الاقتصاد الأوروبي

الجمعة ١٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

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