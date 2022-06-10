روسيا تعلن استعدادها لتزويد باكستان بالنفط بأسعار مخفضة

العالم - روسيا

ونقلت قناة تلفزيون "دنيا نيوز" عن الدبلوماسي الروسي قوله بهذا الشأن إن "روسيا مهتمة بتوريد النفط الرخيص إلى الدول الصديقة، بما في ذلك باكستان.. واذا اتصلت بنا حكومة باكستان، فسنزودها بالنفط الرخيص".

ولفت القنصل العام الروسي في مدينة كراتشي إلى أن الحصول على النفط الروسي جرت مناقشته خلال زيارة رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان إلى موسكو إلا انه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بهذا الشأن.

ونقل الدبلوماسي الروسي عن وزير المالية والإيرادات في باكستان مفتاح إسماعيل، إشارته إلى أن العقبة الرئيسة أمام إمدادات النفط هي "العقوبات غير العادلة" التي فرضها الغرب ضد روسيا، مضيفا أن العلاقات بين موسكو وإسلام آباد على الرغم من الضغوطات الخارجية، لا تزال في "مستوى جيد جدا".

وكان وزير المالية والإيرادات الباكستاني، مفتاح إسماعيل قد صرح الأسبوع الماضي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، بأن إسلام آباد عند استلام العرض ذي الصلة وعدم وجود عقوبات ثانوية، على استعداد للنظر في عملية شراء النفط الروسي بأسعار منخفضة.