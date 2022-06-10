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روسيا تنوي منع اليابان من صيد الأسماك في الكوريل

روسيا تنوي منع اليابان من صيد الأسماك في الكوريل
الجمعة ١٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٤ بتوقيت غرينتش

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، المبعوث الرئاسي للشرق الأقصى، يوري تروتنيف، إن السلطات الروسية ستحرم اليابان من إمكانية الصيد في الكوريل بسبب رفض طوكيو دفع ثمن حصصها.

العالم - روسيا

وأوضح تروتنيف أن اليابان رفضت دفع ثمن حصص الصيد من جزر الكوريل، وبالتالي، سيتم سحب هذا الحق منها.

وأضاف أن "اليابانيين بذلك يعاقبون أنفسهم، ولا يحتاجون في ذلك حتى إلى المساعدة".

ووفقا لتروتنيف، فإن السلطات الروسية لا ترى أي سبب للحد من تصدير الأسماك الروسية إلى اليابان.

وفي وقت سابق أعلنت روسيا قرارها تعليق تنفيذ الاتفاقية بين حكومتي الدولتين لعام 1998 بشأن التعاون في مجال استغلال الموارد البحرية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن طوكيو "قررت تجميد المدفوعات المستحقة، مما أخر توقيع الوثيقة التنفيذية السنوية بشأن تقديم مساعدة فنية مجانية لمنطقة سخالين".

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روسيا تنوي منع اليابان من صيد الأسماك في الكوريل