شاهد.. رد ايران الحازم ضد اجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية

العالم - خاص بالعالم

حيث اعلنت منظمة الطاقة الذرية الايرانية وقف كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية الـ18، والتي كانت تعمل خارج اطار اتفاق الضمانات، وذلك تطوعا من قبل ايران.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي: "الوكالة رهينة النفوذ السياسي الصهيوني وهذا امر واضح، ولذلك انهينا عمل بعض الكاميرات والليلة وغدا سننهي عمل باقي الكاميرات".

الرد لم يتوقف عند هذا الحد، حيث بدات ايران بنصب اجهزة طرد مركزي جديدة، كما بدات بضخ الغاز في اجهزة الطرد المركزي المتطورة 'آي أر ستة'.

وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي: "اعلنا اننا سننصب جيل جديد وبالفعل بدانا وارسلنا DIQ للوكالة التي ايدته، نحن نعمل وفقا للاطار العام، ولا نقوم بخطوات منفعلة او مغامرة".

خطوات لم تكن كما تريد واشنطن، التي حذرت على لسان وزير خارجيتها "انتوني بلينكن" من انها ستؤدي الى نتائج عسكية، فيما دعت الترويكا الاوروبية، فرنسا والمانيا وبريطانيا، الى وقف ما اعتبرته التصعيد والقبول بشكل عاجل بالتسوية المطروحة على الطاولة، والتي لا يلزم فيها الغرب نفسه بتنفيذ تعهداته مقابل تقديم ايران للتنازلات.

دعوات او تحذيرات غربية، رد عليها الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي شخصيا، حيث قال الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي: "كم مرة ينبغي ان تختبروا الشعب الايراني، كم مرة ستتجاهلون صوت الشعب الايراني الحق، حديثنا جدي، اعتقدتم اننا سنتراجع عن مواقفنا باصدار قرار في ملجس الحكام، باسم الله وباسم الشعب الايراني الكبير لن نتراجع عن مواقفنا خطوة واحدة".