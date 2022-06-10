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الشرطة الايرانية تقبض على عصابة سرقة صناديق الودائع البنكية في وقت قياسي + فيديو

الجمعة ١٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٣ بتوقيت غرينتش

بعد أن دوت سرقة الودائع البنكية من أحد فروع المصرف الوطني (بنك ملي) في طهران لعدة أيام في ايران قامت شرطة العاصمة بالقاء القبض على العصابة التي نفذت السرقة في وقت قياسي.

العالم - ايران

وأكد قائد شرطة طهران العميد حسين رحيمي ان بعض اللصوص فروا إلى دولة مجاورة بعد السرقة ، لكن الشرطة اعتقلتهم واعادتهم إلى البلاد.

كما أكد أن الشرطة اعتقلت العصابة قبل يومين وان معظم المسروقات تم استرجاعها.

وقد تمكنت مجموعة من اللصوص الأسبوع الماضي من سرقة 200 صندوق ودائع في أحد فروع مصرف ملي بعدما نجحوا في اختراق جدار المصرف من بناية مجاورة بالعاصمة الإيرانية طهران حيث استغلوا عطلة رسمية لمدة ثلاثة أيام في إيران.

وسرق اللصوص كاميرات المراقبة وأجهزة مراقبة أخرى من البنك.

وفي الفيديو المرفق ترعض الشرطة الايرانية الأموال والمجوهرات والسندات والوثائق المسروقة.

طهران

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الشرطة الايرانية تقبض على عصابة سرقة صناديق الودائع البنكية في وقت قياسي + فيديو

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