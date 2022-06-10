الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز ’ميغ-29’ و’سو-25’

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وجاء في بيان الوزارة: "ضرب الصواريخ عالية الدقة: نقطتا تحكم، و 27 منطقة لتركيز القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، و5 مواقع تمركز مدفعية أوكرانية، بما في ذلك بطاريتان لقاذفات صواريخ متعددة، وخمسة مستودعات صواريخ ومدفعية وذخيرة".

وأضاف البيان: "تمت تصفية أكثر من 150 قوميا أوكرانيا متطرفا، كما تم تدمير ست دبابات، وأربعة مدافع ميدانية، ومنشأتين عسكريتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية".

وتابع: "تم إسقاط طائرتين من سلاح الجو الأوكراني بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الروسية، واحدة من طراز سو 25 وواحدة من طراز ميج 29، كما ودمرت خمس طائرات بدون طيار أوكرانية، وتم اعتراض أربعة صواريخ "توتشكا-يو"".

هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.

وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.

واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.

ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.