العميد سلیماني: الاميركان يفتعلون الاضطرابات والفوضى لمواجهة مقاومة الشعوب

العالم - ايران

وأشاد العميد سليماني الذي كان يتحدث في مراسم تخليد ذكرى شهداء مدينة لنجان في محافظة اصفهان، اشاد بالشعب الايراني ليقظته المنقطعة النظير معتبرا التعاون والانسجام مع المسؤولين من أهم الامور للتغلب على المشاكل وحلها.

وتابع قائلا: ان الشعب الايراني يفتخر بين شعوب العالم بأنه عرض في الوقت الحاضر وأمام مرأى شعوب العالم ساحة عاشوراء مرة اخرى حيث صمد امام الاعداء الذين فرضوا عليه مختلف انواع الضغوط طوال 43 عاما من انتصار ثورته الاسلامية وقدم ابناءه الشجعان البسلاء الى ساحة الشرف والكرامة للحفاظ على عظمة ايران ويجعل العلم الايراني خفاقا.

وشدد العميد سليماني على ان الشعب الايراني يتلألأ بين شعوب العالم موضحا ان دماء الاف الشهداء اريقت ليبقى هذا العلم خفاقا يرفرف على ربوع ايران بينهم قادة محافظة اصفهان ومدينتي لنجان وفولاد شهر وعشائر بختياري.

وأكد ان العدو يقاتل الشعب الايراني في الوقت الحالي في مختلف الجبهات السياسية والاقتصادية موضحا ان هذا الشعب سعى جاهدا من اجل ملء الفراغ المتبقي من العهد الملكي، الا ان اعداء الشعب الايراني تاكدوا من انه اذا اصبحت ايران نموذجا للشعوب الاسلامية فإن مخططاتهم ستفشل، فلذا شنوا حربا ظالمة عليها دامت 8 سنوات.