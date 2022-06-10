الجمعة ١٠ يونيو ٢٠٢٢
١٠:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو.. مراسل العالم:

أكثر من مليون زائر يحيون ذكرى مولد الامام الرضا عليه السلام

الجمعة ١٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٤ بتوقيت غرينتش

قال مراسل العالم في مدينة مشهد المقدسة شمال شرق إيران الزميل أمير حيدري ان العتبة الرضوية المقدسة استقبالت مليون زائر من داخل إيران وخارجها لإحياء ذكرى مولد الإمام الرضا عليه السلام، ثامن أئمة أهل بيت النبوة والطهار عليهم السلام.

العالم – خاص بالعالم

وخلال تغطية إحتفالات عشرة الكرامة عبر برنامج "صباح جديد" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الإخبارية من استوديوهات طهران استضافت كاميرة قناة العالم عدنان بوشهري أحد خدام العتبة الرضوية والذي أكد ان العتبة على أهبة الإستعداد لإحياء ذكرى مولد الامام الرضا عليه السلام بمختلف البرامج الدينية والثقافية والاحتفالات.

وأضاف ان العتبة خلال أيم عشرة الكرامة المباركة جهزت ثلاثمئة الف غرسة من الزهور لتزيين الحرم الرضوي المطهر وساهمت في إطلاق سراح مئات السجناء تيمنا بالمناسبة العطرة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

الامام الخميني احدث نقلة نوعية في ايران ونجح فيها

مفكر فلسطيني.. هكذا نجح الامام الخميني (قدس) بعولمة الثورة الاسلامية

باحث إسلامي: الإمام الخميني قائد حازم وقيادي ذو بعد إستراتيجي

باحث في العلوم السياسية: ثورة الامام الخميني ابهرت العالم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سوريا.. ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الشرقية والبادية

شاهد.. ضغط اميركي على لبنان لاعطاء كيان الاحتلال مايريد

تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي

شاهد بالفيديو.. استخراج النفط من حقل كاريش انتهاكا للحقوق اللبنانية

العميد سلیماني: الاميركان يفتعلون الاضطرابات والفوضى لمواجهة مقاومة الشعوب

الكاظمي يستذكر ما جرى في الموصل وسبايكر قبل 8 سنوات