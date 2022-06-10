أكثر من مليون زائر يحيون ذكرى مولد الامام الرضا عليه السلام

العالم – خاص بالعالم

وخلال تغطية إحتفالات عشرة الكرامة عبر برنامج "صباح جديد" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الإخبارية من استوديوهات طهران استضافت كاميرة قناة العالم عدنان بوشهري أحد خدام العتبة الرضوية والذي أكد ان العتبة على أهبة الإستعداد لإحياء ذكرى مولد الامام الرضا عليه السلام بمختلف البرامج الدينية والثقافية والاحتفالات.

وأضاف ان العتبة خلال أيم عشرة الكرامة المباركة جهزت ثلاثمئة الف غرسة من الزهور لتزيين الحرم الرضوي المطهر وساهمت في إطلاق سراح مئات السجناء تيمنا بالمناسبة العطرة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..