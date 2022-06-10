العلاقات بين ایران وطاجیکستان دخلت مرحلة جدیدة

العالم - ايران

ونقلت وكالة "فارس" عن محرابیان قوله في العاصمة الطاجيكية دوشنبة على هامش مشاركته في الملتقى الدولي الذي اطلق عليه اسم "الماء للتنمية المستقرة 2018-2028" إن تشهد العلاقات الثنائية المزيد من التطور في المستقبل".

واعتبر الوزير مشاركة وفد ايراني رفيع المستوى في طاجيكستان بأنها دليل على اهمية هذا الملتقى موضحا ان الملتقى يعتبر ثاني اجتماع مهم للغاية في هذا المجال حيث انه عقد على اساس قرارات صادقت عليها الجمعية العامة للامم المتحدة على مستوى قمة.

ورأى أن مشاركة وفود من مختلف دول العالم وكذلك المنظمات الدولية في الملتقى توفر الفرص كي تتبادل الوفود التجارب ومناقشة الحلول للمشاكل والقضايا المعنية مؤكدا أن موضوع "الماء" اصبح اليوم موضوعا استراتيجيا كاملا ربما يكون من اهم المواضيع التي يجب مناقشتها خاصة في الوقت الحالي حيث ان وضع العالم بات بشكل يؤدي شحة المياه الى اثارة التوتر بشكل ملحوظ.

ووصف محرابيان العلاقات الحالية بين طهران ودوشنبة بالايجابية وقال: ان الزيارة الرسمية التي قام بها اية الله السيد ابراهيم رئيسي الى طاجيكستان العام الماضي التي كانت اول زيارة يقوم بها الى خارج ايران بعد انتخابه رئيسا للجمهورية بعثت برسالة الى الدول الشقيقة والجارة وهي رغبتها تعزيز العلاقات مع هذه الدول.