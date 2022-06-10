لقاء وزيرا الدفاع الصيني والأمريكي على هامش منتدى شانغري للحوار

العالم - خاص بالعالم

اللقاء الذي يعد الاول بين الرجلين جاء تحت عنوان الأزمة في تايوان، وبالرغم من أن مجرد إجراء اللقاء يصب في خانة تخفيف التوتر بين بكين وواشنطن، إلا أن ما رشح من الإجتماع يكشف عن مواقف صدامية بين فنغي وأوستن.



وزارة الدفاع الأميركية قالت في بيان لها بعد اللقاء إن أوستن اكد لنظيره الصيني تمسك واشنطن بمبدأ الصين الواحدة بما فيها تايوان، داعيا بكين إلى وقف أي اعمال من شأنها زعزعة الإستقرار في الجزيرة.



في المقابل الموقف الصيني كان مباشرا وواضحا، حيث نقل متحدث بإسم وزارة الدفاع إن فنغي توعد بسحق أي مخطط لإعلان إستقلال تايوان، مشددا على وحدة الصين.

وأضاف المتحدث أن فنغي أكد لأوستن بأن الجيش الصيني لن يتردد في بدء حرب إذا ما تجرأ أي شخص على فصل تايوان عن الصين، مهما كلف الأمر.

الموقف الصيني هذا يرجعه المراقبون إلى حرص لدى بكين بإيصال رسالة واضحة لواشنطن، لاسيما بعد تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن الشهر الماضي التي تعهد فيها بالتدخل عسكريا دفاعا عن تايوان في حال قررت الصين شن عملية عسكرية ضدها.

تصريحات سارع البيت الأبيض إلى مناقضتها بالقول إن واشنطن ملتزمة بمبدأ الصين الواحدة، أوما يعرف بسياسة الغموض الإستراتيجي حيال الصين.



وبينما يبني المتابعون امالا على لقاءات كلقاء وزير دفاع البلدين، فإن أسهم المواجهة ما زالت مرتفعة، خاصة وأن أي خطوة تتخذها تايوان باتجاه الإنفصال ستشعل مواجهة تقول التقارير إن الصين تحرض على جعلها حاسمة وسريعة تجاه الجزيرة الواقعة في حديقتها الشرقية.

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