الجمعة ١٠ يونيو ٢٠٢٢
١٢:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس الفنزويلي يصل طهران على رأس وفد رفيع المستوى

الجمعة ١٠ يونيو ٢٠٢٢ - ١١:٣٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو... قرداحي يثير غضب السعوديين مجددا!

السعودية: نخطط لإطلاق تأشيرات للمقيمين بدول الخليج الفارسي

قبلان قبلان: على الدولة الاستنفار العام اقليميا ودوليا وفي الامم المتحدة..

شاهد.. وصول الرئيس الفنزويلي الى طهران

دعوة شخصيات يونانية للضغط من اجل سحب السفينة من حقل 'كاريش'

مغربي محكوم بالإعدام يكشف عن راتبه في صفوف القوات الأوكرانية