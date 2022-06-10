السعودية: نخطط لإطلاق تأشيرات للمقيمين بدول الخليج الفارسي

العالم _ السعودية

وقال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، في مداخلة مع قناة "سي إن بي سي"، أمس الخميس، إن التأشيرات السياحية التي أطلقتها المملكة في 2019 "لا تزال موجودة، ولا يوجد قيود محددة للقادمين للسياحة"، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق تأشيرات للمقيمين في الخليج الفارسي قريبا.

كما أوضح أن 80% من المؤسسات العاملة في القطاع هي صغيرة ومتوسطة، لافتا إلى أن القطاع الخاص هو أساس إدارة وتشغيل قطاع السفر والسياحة.

وأضاف الوزير السعودي أن مشاركة القطاع في الناتج المحلي للبلاد كان 3% عندما أطلقت الحكومة استراتيجية السياحة في سبتمبر 2019.

وتستهدف المملكة أيضاً رفع مساهمة السياحة في توفير الوظائف للمواطنين من 3% في 2019 إلى 10% بحلول 2030، بحسب الوزير الذي قال إن عدد الوظائف بالقطاع نما بنحو 15% خلال السنوات الثلاث الماضية.

وتحظى السياحة والترفيه بمكانة متقدمة في رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد التي يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان، والتي أدت لتغييرات مجتمعية كبيرة في المملكة.