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شاهد بالفيديو... قرداحي يثير غضب السعوديين مجددا!

الجمعة ١٠ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

أثار وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد تصريحاته الأخيرة التي تحدث فيها عن عدم تقديم دول مجلس التعاون الخليج الفارسي مساعدات لبلاده في أزماتها.

العالم _ السعودية

وتداول مغردون على موقع "تويتر" مقطعا من مقابلة أجراها قرداحي قبل أسبوعين مع قناة عراقية، يقول فيها في إطار حديثه عن الأزمة التي تسببت تصريحاته بجزء منها: "إخواننا الخليجيون يقولون نحن سنترك لبنان، لقد تركوا لبنان منذ زمن".

وأضاف وزير الإعلام اللبناني السابق: "لبنان في كل أزماته التي مر بها لم يعطه أحد قطرة مياه، نحن نمر بأزمات منذ عشر سنوات من المحروقات مثل البنزين والمازوت والأزمات المالية، ولم ينظر إلينا أحد".

وتابع: "لم يرسل لنا أحد صهريج بنزين أو مازوت كي يشعر الناس بالدفء حتى لحلفائهم"، وأشار في تلك المقابلة إلى أن دول مجلس التعاون الخليج الفارسي كانت "تتحين الفرصة" للخروج من لبنان وقد أتتها عبر تصريحاته.

وكان قرداحي قد أثار في وقت سابق، غضبا واسعا في دول مجلس التعاون الخليج الفارسي بعد وصفه الحملة العسكرية للتحالف العدوان المدعوم من السعودية في اليمن بـ"العدوان" ورأى أن حركة انصار الله اليمنية قد "يدافعون عن أنفسهم".

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