الجمعة ١٠ يونيو ٢٠٢٢
٠٣:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

لافروف يعلق على الحكم بإعدام مرتزقة أجانب في جمهورية دونيتسك

لافروف يعلق على الحكم بإعدام مرتزقة أجانب في جمهورية دونيتسك
الجمعة ١٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن الحكم بإعدام اثنين من المرتزقة الأجانب في أوكرانيا يستند إلى قوانين وتشريعات جمهورية دونيتسك.

العالم ـ روسيا

وقال لافروف للصحفيين في هذا الشأن: "في الوقت الحالي، يستند جميع ما ذكرتم إلى تشريعات جمهورية دونيتسك الشعبية، لأن الجرائم ارتكبت على أراضي جمهورية دونيتسك. ما عدا ذلك فهو مجرد تكهنات، الأفضل عدم التدخل في عمل نظام القضاء وإنفاذ القانون لجمهورية دونيتسك الشعبية".

في 9 حزيران/يونيو الجاري، حُكم في دونيتسك، على ثلاثة أجانب تم أسرهم في مدينة ماريوبول بالإعدام، وهم المواطنان البريطانيان شون بينر وأيدن أسلين، وكذلك المواطن المغربي سعدون إبراهيم.

وأقر الثلاثة بأنهم مذنبون في العدوان المسلح الأوكراني الهادف إلى الاستيلاء على السلطة في جمهورية دونيتسك الشعبية. كما أقر أسلين، بأنه مذنب بموجب المادة "الخضوع للتدريب لغرض القيام بأنشطة إرهابية"، ووفقا لقوانين دونيتسك، يمكن الطعن في الحكم في غضون شهر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، أن المرتزقة الذين وصلوا إلى أوكرانيا ليسوا مقاتلين و"أفضل ما ينتظرهم هو السجن لمدة طويلة".

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

دونيتسك تحكم بالإعدام على مرتزقة أجانب والخارجية البريطانية تعلق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نفط سلطنة عمان يتخطى 119 دولارا

الصين: حادث '6 يناير' تصفه أمريكا بـ'محاولة انقلاب' بينما تعتبره 'مشهدا جميلا' إذا وقع في دول ‏أخرى

شاهد بالصور.. وحدة العمليات الخاصة بشرطة عمان السلطانية الثانية في مسابقة المحارب الدولية

فرق الإطفاء السورية تعمل على إخماد حريق قرب قلعة اثرية بحماة

نائبة عراقية تحذر قانون الامن الغذائي فيه شبهات فساد واضحة

لافروف يعلق على الحكم بإعدام مرتزقة أجانب في جمهورية دونيتسك