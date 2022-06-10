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نائبة عراقية تحذر قانون الامن الغذائي فيه شبهات فساد واضحة

نائبة عراقية تحذر قانون الامن الغذائي فيه شبهات فساد واضحة
الجمعة ١٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

اكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون في العراق عالية نصيف، ان التجاوز على قرارات المحكمة الاتحادية هو تهديم الى ركن مهم من أركان بناء الدولة، مشيرة الى عدم قدرة البرلمان في مراقبة الأموال التي تم تخصيصها ضمن قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي.

العالم - العراق

وقالت نصيف في حديث للسومرية نيوز، ان "الدول تبنى بدستورها وقضائها وينبغي على جميع القوى السياسية ان تحترم قرارات المحكمة الاتحادية وان لا تذهب في أي إجراء يتعارض مع الدستور والقضاء وان يتم احترام تلك القرارات"، مبينا ان "العرف الذي يبنى ويركز على ضرب قرارات المحكمة الاتحادية يؤدي في النهاية الى تهديم الدولة من خلال ضرب ركن مهم من اركان الدولة".

واضافت نصيف، ان "الدستور هو عقد اجتماعي بين السلطة والشعب والتجاوز عليه هو تجاوز على الشعب"، لافتة الى ان "المحكمة الاتحادية اصدرت 3 قرارات سابقة في عدم قدرة البرلمان على تشريع قوانين فيها جنبة مالية وما حصل اليوم هو تجاوز على تلك القرارات وهذا مؤشر خطير"، لافتة الى ان "الاموال التي تم تخصيصها في قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي فلن يستطيع البرلمان مراقبتها لان القانون لا يتضمن حسابات ختامية".

وتابعت "طالما ان البرلمان قادر على تشريع قانون فيه جنبة مالية فكان الاجدر به تشريع الموازنة الاتحادية المتضمن حسابات ختامية وابواب اوسع واكثر منفعة للصالح العام او ان يتم تشريع قانون يتضمن الحاجات الأساسية فقط دون تضمينه لابواب اخرى غامضة"، موضحة ان "الدولة تمتلك 14 تريليون دينار لتدويرها للابواب المهمة اضافة الى الاقتراض دون الحاجة الى قانون فيه شبهات فساد واضحة ومن الممكن الطعن به وهنالك فكرة للطعن به".

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