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فرق الإطفاء السورية تعمل على إخماد حريق قرب قلعة اثرية بحماة

فرق الإطفاء السورية تعمل على إخماد حريق قرب قلعة اثرية بحماة
الجمعة ١٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

اندلع حريق اليوم في السفوح الجبلية قرب قلعة أبو قبيس الأثرية في منطقة السقيلبية بريف حماة في سوريا وتعمل فرق الإطفاء على إخماده.

العالم - سوريا

وبين مدير عام الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب أوفى وسوف في تصريح لـسانا أن الحريق كبير وتم طلب المساعدة من فرق إطفاء زراعة حماة ومصياف.

كما أخمدت فرق الإطفاء اليوم حريقاً اندلع في حصادة وحقل قمح في أراضي قرية شيزر التابعة لمنطقة محردة بريف حماة الغربي.

وقال قائد فوج إطفاء حماة العميد ثائر الحسن : إن الحريق سببه احتراق حصادة أثناء عملية حصاد محصول القمح ما أدى إلى امتداد النيران للحقل واتساع نطاقها جراء الرياح مشيراً إلى أن طواقم وآليات الإطفاء تمكنت من تطويق موقع الحريق والسيطرة على النيران منعاً من تمددها إلى مواقع مجاورة.

وبين الحسن أن الحريق اتى على عشرات الدونمات من حقول القمح فضلاً عن الأضرار التي لحقت بالحصادة.

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فرق الإطفاء السورية تعمل على إخماد حريق قرب قلعة اثرية بحماة

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