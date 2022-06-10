مصادر: العرب أجمعوا على عدم التجاوب مع طلب أوروبي بالشأن الأوكراني

العالم _مصر

وعقد أول أمس في مقر الجامعة العربية الاجتماع التاسع للمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية وسفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي، ورغم أن الاجتماع يعقد بشكل دوري لبحث مختلف جوانب العلاقات العربية مع الاتحاد الأوروبي فقد كان تركيز الجانب الأوروبي في هذه المرة على محاولة دفع الجانب العربي لتبني الموقف الغربي من الأزمة الأوكرانية.

وبحسب المصادر، فقد سعى الأوروبيون لتوظيف أزمة الغذاء ونقص القمح الذي تعاني وقد تعاني منه الشعوب العربية أكثر مستقبلا في تحريك الموقف العربي باتجاه تحميل روسيا كامل المسؤولية إزاء تهديد الأمن الغذائي وهو ما لم تنجح فيه دول الاتحاد الأوروبي.

هذا وكانت بعض الصحف البريطانية قد نقلت في الأسابيع الماضية عن بعض المسؤولين الأوروبيين حديثا عن تشكيل تحالف غربي تنضم إليه دول متضررة من أزمة الغذاء من بينها دول عربية وذلك بتحريك قطع بحرية باتجاه سواحل أوكرانيا بهدف "كسر الحصار" عنها حسب الرؤية الغربية، ولكن هذا المشروع لم ير النور أيضا على ما يبدو في ضوء عدم تجاوب الدول المدعوة للمشاركة فيه ومنها الدول العربية وعدم معقولية الطرح من الأساس.