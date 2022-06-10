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الأزمة الأوكرانية
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
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مقابلة تلفزيونية مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال زيارته إلى طهران
مادورو: نأمل بتسيير رحلات سياحية بين إيران وفنزويلا
مادورو: نأمل بتسيير رحلات سياحية بين إيران وفنزويلا
مادورو: نأمل بتسيير رحلات سياحية بين إيران وفنزويلا
مادورو: هناك رحلة جوية أسبوعيا بين إيران وفنزويلا ونعمل على زيادة عدد الرحلات
مادورو: هناك رحلة جوية أسبوعيا بين إيران وفنزويلا ونعمل على زيادة عدد الرحلات
مادورو: خطوة إيران في ارسال ناقلات النفط إلى فنزويلا كانت إجراء شجاعا وتعتبر تحديا لتهديدات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب
مادورو: خطوة إيران في ارسال ناقلات النفط إلى فنزويلا كانت أجراء شجاعا وتعتبر تحديا لتهديدات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب
مادورو: خطوة إيران في ارسال ناقلات النفط إلى فنزويلا كانت أجراء شجاعا وتعتبر تحديا لتهديدات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب
مادورو: قيام إيران بارسال ناقلة النفط الى فنزويلا جاء في وقت كنا بأمس الحاجة لمثل هذه الخطوات في ظل العقوبات الاميركية
مقابلة تلفزيونية مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال زيارته إلى طهران
الجمعة ١٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٦ بتوقيت غرينتش
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