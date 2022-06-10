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برلماني ايراني: لايمكننا ااجابة شعبنا اذا استمر التساهل مع الوكالة الدولية

برلماني ايراني: لايمكننا ااجابة شعبنا اذا استمر التساهل مع الوكالة الدولية
الجمعة ١٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس لجنة الامن القومي في البرلمان الايراني وحيد جلال زادة ان نواب البرلمان لايملكون جوابا أمام الشعب بخصوص منح المزيد من التسهيلات للوكالة الدولية التي لاتتعامل بصدق مع ايران رغم تعاملنا الصادق معها.

العالم - إیران

وقال نائب اهالي مدينة ارومية في البرلمان لدى اشارته الى قرار مجلس الحكام ضد الشعب الايراني: ان الوكالة الدولية منظمة تقنية ولكنها سياسية بتقاريرها حيث انها ستفشل هذه المرة في ضغوطها السياسية على ايران.

واضاف هذا النائب قائلا: ان الامين العام للوكالة الدولية وقبل نشر التقرير الاخير حضر البرلمان الاوروبي واشار الى تفاصيل هذا التقرير السياسي فيما تظهر زيارته الى الاراضي المحتلة ان التقرير انما تمت صياغته بتأثير الصهاينة.

واعتبر نائب اهالي مدينة ارومية في البرلمان ان الدول الغربية التي اخفقت في ممارسة الضغوط على ايران في مفاوضات فيينا وفشلت في بلوغ اهدافها من خلال هذه الضغوط لجأت الى مجلس الحكام لتحقيق الهدف الذي اخفقت في تحقيقه من خلال هذا المجلس.

وتابع رئيس لجنة الامن القومي في البرلمان الايراني قائلا: ان الدول الاوروبية واميركا تتطلع الى استغلال مجلس الحكام لابتزاز ايران واستمرار ممارسة الضغوط الاقتصادية عليها.

وأعرب عن بالغ شكره لمنظمة الطاقة الذرية في ايران لبيانها الذي اصدرته امس الخميس بفرض بعض القيود على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشددا على ان الحكومة الايرانية جادة في تنفيذ القانون الاستراتيجي بخصوص الغاء الحظر بصورة كاملة ضد ايران.

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