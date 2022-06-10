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مقابلة تلفزيونية مع الرئيس الفنزويلي خلال زيارته إلى طهران

مقابلة تلفزيونية مع الرئيس الفنزويلي خلال زيارته إلى طهران
الجمعة ١٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في مقابلة مع التلفزيون الايراني ان الهدف من زيارته إلى طهران تطوير العلاقات وتنمية التعاون مع إيران.

العالم - ايران

وأضاف مادورو: قيام إيران بارسال ناقلة النفط الى فنزويلا جاء في وقت كنا بأمس الحاجة لمثل هذه الخطوات في ظل العقوبات الاميركية وكانت أجراء شجاعا وتعتبر تحديا لتهديدات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وقال الرئيس الفنزويلي: يجب تعزيز التعاون بين إيران وفنزويلا في مجال البتروكيماويات والنفط والغاز ومجالات اقتصادية أخرى.

وأضاف: هناك رحلة جوية أسبوعيا بين إيران وفنزويلا ونعمل على زيادة عدد الرحلات ونأمل بتسيير رحلات سياحية بين إيران وفنزويلا.

فلسطين قضية إنسانية

وصرح الرئيس الفنزويلي: القضية الفلسطينية قضية إنسانية وقوات الاحتلال الاسرائيلي تقتل الفلسطينيين يوميا، لكن رغم الألم الذي يحل بالفلسطينيين هناك أمل بانهاء هذه المعاناة.

وعن العقوبات الاميركية ضد بلده، قال مادورو: العقوبات أثرت على الاقتصاد الفنزويلي ومع ذلك تمكنا من مواجهة الضغوط والمضي قدما بالرغم من الصعاب والمفتاح الرئيس لمواجهة الضغوط هو الشعب الفنزويلي.

وأضاف: قمة الأميركيتين تعرضت لضغوط لكي لا توجه دعوة المشاركة الى فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا، وكانت القمة تفتقر للأجندة ومحاور للنقاش.

يتبع..

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