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الأردن يدين الاعتداءات الاستيطانية على أملاك بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس

الأردن يدين الاعتداءات الاستيطانية على أملاك بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس
الجمعة ١٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الاعتداءات المستمرة للمجموعات الاستيطانية على أملاك بطريركية الروم الأرثوذكس.

العالم- الاردن

وحذرت "من تبعات قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الأخير على أملاك الكنيسة والوجود المسيحي في القدس الشرقية المحتلة، ومؤكدةً عدم اعترافها بسلطة المحاكم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي القدس الشرقية".

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول "رفض المملكة المُطلق لجميع الإجراءات التي تستهدف تغيير هوية وطابع القدس الشرقية المحتلة بما فيها البلدة القديمة، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها بما في ذلك الأملاك والأوقاف الإسلامية والمسيحية، ووقوف المملكة إلى جانب المقدسيين والكنيسة الأرثوذكسية ضد اعتداءات المستوطنين".

وحمّل الناطق الرسمي باسم الوزارة الحكومة الإسرائيلية" المسؤولية عن استمرار اعتداءات المستوطنين وانتهاكات الوضع القائم، وشدّد على أن الأردن وانطلاقًا من الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المُقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، سيستمر بالقيام بكل الخطوات المُمكنة لحماية المقدسات والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس لتكون مفتاحاً للسلام ورمزاً للتسامح والوئام".

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