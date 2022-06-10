امير عبدللهيان: ايران والهند تتفقان على زيادة الاستثمار في ميناء تشابهار

العالم _ إيران

وقال امیر عبد اللهيان في كلمة ألقاها امام اجتماع "الخطوات الواعدة في المستقبل في تطوير الفرص التجارية بين إيران والهند" الذي عقد اليوم الجمعة، في مدينة حيدر أباد بالهند: لدينا اليوم فرص متاحة لتنمية اقتصاد البلدين، قائلا هدفنا المشترك هو زيادة وتسريع مستوى التجارة بين البلدين. يمكننا إعادة التجارة بين البلدين إلى ذروتها. العلاقات السياسية بين البلدين في أفضل مستوى، وهذا يعني أن إرادة القادة السياسيين وفرت أرضية مناسبة لتطوير العلاقات.

وأوضح عبداللهيان، تتمتع حيدر أباد بمكانة خاصة في العلاقات التاريخية والحضارية بين الهند وإيران.

وأشار إلى ان إحدى البنى التحتية هي ميناء تشابهار، والتي تعد الحكومة والقطاع الخاص في الهند من أهم المستثمرين فيها. اتفقنا على تفعيل مجالات الاستثمار وتشغيل ميناء تشابهار أكثر من ذي قبل.

وأضاف أن تنمية السياحة هي من المواضيع التي نبحث عنها مع الهند. بالنظر إلى قدرات تكنولوجيا المعلومات، لا سيما في حيدر أباد، فإن هذا الجزء من التعاون يهمنا أيضًا.

وأكد، أن السفارة والقنصليات الإيرانية في الهند على استعداد لتقديم جميع أنواع التسهيلات للتجار من الهند.

واوضح وزير الخارجية لقد خصصنا 40 بالمائة من برنامج السياسة الخارجية الإيرانية للقضايا الاقتصادية ونحن على استعداد لقبول الوفود الاقتصادية من الدول الأخرى.

وأكد، إن الحظز الأمريكي الأحادي والقمعي سينهي يوما ونحن جعلنا هذا الحظر غير فعال بالمثابرة والذكاء، بحيث حققنا أكبر قدر من التقدم.

وأضاف، كان هناك أكبر عدد من العقوبات في المجال الدفاعي والعلوم والتكنولوجيا، ولكن لدينا أقوى وأفضل الإنجازات في هذين المجالين.

وأكد أنه في الخطوة التالية، سنعمل بلا شك على تحييد العقوبات الأمريكية لأنه لا مكان لها في القانون الدولي.