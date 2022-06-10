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ضرغامي: السواحل الايرانية سوف تستقبل السفن السياحية قريبا

ضرغامي: السواحل الايرانية سوف تستقبل السفن السياحية قريبا
الجمعة ١٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

قال وزير التراث الثقافي والحرف اليدوية والسياحة "عزت الله ضرغامي" أنه في القريب العاجل سوف تستقبل السواحل الايرانية السفن السياحية من مختلف الدول.

العالم _ إيران

واکد ضرغامي اليوم الجمعة؛ بعد تخصيص الدعم الحكومي لوقود السفن، اعلنت الدول الأخرى استعدادها للقيام بالرحلات البحرية السياحية إلی إيران، قائلا: سوف ترسو السفن السياحية في السواحل الايرانية قريبا.

وأضاف وزير السياحة الإيراني ؛ بعد إعلان سياساتنا في إعطاء الأولوية للسياحة البحرية وبدء إجراءات خاصة لحل المشاكل الأساسية للبنية التحتية السياحية وهي بناء الأرصفة وإكمال الاستعدادات لرسو السفن السياحية الكبيرة (سفن كروز) ، فإن أول وأهم خطوة هو تزويد هذه السفن بالوقود.

وتابع ضرغامي، أن تكلفة تزويد السفن بالوقود كبيرة بالنسبة للسياح، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على لائحة لتزويد السفن السياحية بوقود مدعومة من قبل الحكومة الإيرانية لتطوير السياحة الوطنية.

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