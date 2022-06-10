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العميد ياسين: لبنان يمتلك ملفا قانونيا وتقنيا متكاملا بشأن ترسيم الحدود البحرية

الجمعة ١٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

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