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العميد ياسين: الكيان الاسرائيلي يخطط لاستخدام حقل كاريش للاستهلاك المحلي

الجمعة ١٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

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