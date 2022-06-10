الجمعة ١٠ يونيو ٢٠٢٢
٠٥:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

تشاهدون الليلة في بانوراما..

بعد التصعيد الغربي...ماهي مديات التطور النووي الايراني؟

بعد التصعيد الغربي...ماهي مديات التطور النووي الايراني؟
الجمعة ١٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الليلة، إعلان إيران وقف عمل 18كاميرا مراقبة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشات النووية، ونصب اجهزة طرد مركزي جديدة والبدء في ضخ الغاز، ردا على قرار الوكالة الدولية الاخير وأكدت ايران أنها لن تتراجع عن مواقفها خطوة واحدة.

العالم - بانوراما

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

روابط ذات صلة

امير عبدللهيان: ايران والهند تتفقان على زيادة الاستثمار في ميناء تشابهار

خاتمي: وقف عمل اجهزة تصوير المنشآت النووية اول خطوة لایران ازاء القرار الاخير

برلماني ايراني: لايمكننا ااجابة شعبنا اذا استمر التساهل مع الوكالة الدولية

للمرة الثانية.. عدد وفيات كورونا في ايران يصل للصفر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أوروبا: قرار الجزائر بخصوص إسبانيا مقلق للغاية

شاهد بالصور.. سفيرالكويت في تركيا شهد فعاليات 'التمرين العسكري إيفس 2022'

تشاهدون الليلة في بانوراما.. بعد التصعيد الغربي...ماهي مديات التطور النووي الايراني؟

إثيوبيا تبدي استعدادها لاستئناف مفاوضات سد النهضة مع مصر والسودان

سلامة: لا دول في العالم تزود بالمياه مرة واحدة إسبوعيا إلا الأردن

وزير خارجية الكويت بحث التعاون مع الرئيس التنفيذي لـ'هواوي'