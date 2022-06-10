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مارأيكم؟
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يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
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سبورتي
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انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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العميد ياسين: يجب أن لا يقبل لبنان بأن يكون حقل قانا حقلا مشتركا
العميد ياسين: يجب أن لا يقبل لبنان بأن يكون حقل قانا حقلا مشتركا
العميد ياسين: لا أتوقع استئناف المفاوضات غير المباشرة لكن عودة المفاوضات السياسية أمر متوقع
العميد ياسين: الكيان الاسرائيلي يخطط لاستخدام حقل كاريش للاستهلاك المحلي
العميد ياسين: يجب أن يكون هناك موقف سياسي لبناني موحد تجاه ترسيم الحدود البحرية
العميد ياسين: الجيش اللبناني أعد دراسة تقنية وقانونية حول ترسيم الحدود البحرية كانت نقطة الانطلاق للمفاوضات غير المباشرة
العميد ياسين: المسار القانوني والتقني في المفاوضات لترسيم الحدود البحرية يجب أن يرافقه مسار سياسي
العميد ياسين: إن كان الرؤساء الثلاث متفقين على الخط 23 كخط حدودي فلا داعي للضجة التي أثيرت حول حقل كاريش ونوايا الاحتلال للتنقيب فيها
العميد ياسين: لبنان سيستخدم كل قوته وبكافة أشكالها إن تعرض الى اعتداء
العميد ياسين: الجانب الإسرائيلي أيقين بأن لبنان لن يذهب للتطبيع حتى وإن فشلت المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية
تشاهدون الليلة في بانوراما..
بعد التصعيد الغربي...ماهي مديات التطور النووي الايراني؟
الجمعة ١٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش
يناقش بانوراما في ملفه الليلة، إعلان إيران وقف عمل 18كاميرا مراقبة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشات النووية، ونصب اجهزة طرد مركزي جديدة والبدء في ضخ الغاز، ردا على قرار الوكالة الدولية الاخير وأكدت ايران أنها لن تتراجع عن مواقفها خطوة واحدة.
العالم
-
بانوراما
يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.
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كلمات دليلية :
المنشات النووية
الاتفاق النووي
كاميرا مراقبة
اجهزة طرد مركزي
قرار الوكالة الدولية
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