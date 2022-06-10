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أوليانوف: توجد فرص لإحياء الاتفاق النووي حتى بعد صدور قرار الوكالة

أوليانوف: توجد فرص لإحياء الاتفاق النووي حتى بعد صدور قرار الوكالة
الجمعة ١٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ميخائيل أوليانوف، اليوم الجمعة، بأنه لا تزال هناك فرص لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة وحتى بعد صدور قرار مجلس محافظي الوكالة الأخير، بشأن إيران.

العالم - أوروبا

وقال أوليانوف على أثير قناة "روسيا-24": "من السابق لأوانه القول إن الوضع قد جُمد بشكل كامل، وإنه قد وصل إلى طريق مسدود".

وأضاف: "ربما، نحتاج الآن إلى محاولة لإحياء المحادثات بطريقة ما، كل هذا ليس بالأمر السهل، بطبيعة الحال، وعلى وجه الخصوص، بسبب أنه بعد اعتماد القرار، سيأخذ الإيرانيون وقفة إضافية، على ما أظن".

ولفت المندوب الروسي إلى ضرورة العمل على إحياء عملية التفاوض، مشيرا: "لا تزال هناك فرص قائمة، وبالتزامن مع ذلك، ينبغي تشجيع أمانة الوكالة وإيران على مواصلة الحوار حول ما يسمى بالمسائل العالقة".

وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد تبنى، يوم الأربعاء الماضي، قرارا بشأن ما سماه "تعاون إيران غير الكافي" مع المنظمة الدولية، زاعماً أن طهران لم تقدم إيضاحات كافية بشأن العثور على آثار لمواد نووية في ثلاثة مواقع غير معلن عنها، والذي رفضته ايران بشدة.

وردا على القرار، أعلنت إيران فصل كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إحدى المنشآت النووية الإيرانية، مؤكدة أن تلك الكاميرات لا تدخل ضمن تعهد طهران في اتفاق الضمانات الموقّع مؤخرا مع الوكالة.

وتأتي هذه التطورات في وقت يهيمن فيه الجمود على محادثات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.

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