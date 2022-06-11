اليونان تبلغ لبنان أنّ سفينة استخراج الغاز في المتوسط ليست ملكاً لحكومتها

العالم - لبنان

وأضاف بو حبيب أنّ "الخارجية اليونانية أبلغت القائمة بالأعمال اللبنانية أنّ سفينة الاستخراج في المتوسط ليست ملكاً للحكومة اليونانية".

وأفادت مصادر في بيروت بأنّ وزارة الخارجية اللبنانية تبلَّغت وجود "بحّارة يونانيين على متن السفينة التي استقدمتها تل أبيب إلى حقل كاريش".

ويقع جزء من حقل "كاريش" ضمن الخط الحدودي، رقم 29، والذي يعدّه المفاوضون اللبنانيون حدوداً لبنانية. وبالتالي، فإنّ الأعمال التنقيبية التي تقوم بها شركة "Energean" اليونانية - البريطانية، بتوصية من "إسرائيل"، غير شرعية.

والخميس، شدّد الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، على أنّ على "إسرائيل" وقف استخراج الغاز من كاريش، مشيراً إلى أنّ "كل الخيارات مطروحة".

وقال السيد نصر الله إنّ "لبنان أمام مرحلة جديدة، خلاصتها أنّ ما جرى خلال الأيام الماضية، وتنصيبَ الشركة البريطانية اليونانية منصةً في حقل كاريش لاستخراج الغاز خلال 3 أشهر، مثّلا اعتداءً على لبنان، ووضعاه أمام موقفٍ صعب".

وحذّر السيد نصر الله من أنّ "على الشركات المالكة لسفينة التنقيب في كاريش أن تسحبها سريعاً، وعليها تحمل مسؤولية ما سيلحق بها من أضرار مادية وبشرية".

وكان حزب الله أكّد استعداده لاتخاذ إجراءات، "بما في ذلك القوة"، ضد عمليات التنقيب الإسرائيلية عن الغاز في المناطق البحرية المتنازَع عليها، بمجرد أن "تعلن الحكومة اللبنانية انتهاك إسرائيل حدودَ لبنان البحرية".