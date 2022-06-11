عبداللهيان يحضر ندوة حول الفرص التجارية بين ايران والهند

العالم - ايران

وكان وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان قد وصل الجمعة الى مدينة حيدر آباد وشارك في مراسم صلاة الجمعة التي اقيمت في المدينة.

ومن ثم شارك وزير الخارجية الايراني في ندوة عقدت بعنوان "الخطوات المستقبلية الواعدة في تنمية الفرص التجارية بين ايران والهند" برعاية اتحاد غرف التجارة والصناعة في ولاية تلانغاناي الهندية وقنصلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في مدينة حيدر آباد، والقى كلمة بالمناسبة فيها.

وفي هذه الندوة التي شارك فيها اكثر من 150 من التجار ورجال الاعمال من ولايات الهند الجنوبية، اشار امير عبداللهيان الى لقاءاته البناءة مع المسؤولين الهنود وتاكيد الحكومة الهندية الخاص على تطوير وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

واكد وزير الخارجية الايراني وجود الارصدة التاريخية والثقافية القيمة بين البلدين، واعتبر اقتصادهما المكمل احدهما للاخر من الاسباب الاخرى التي يمكنها تعزيز العلاقات والارتقاء بها كما اكد على الدور الثقافي والتاريخي لمدينة حيدر آباد في تطوير العلاقات بين البلدين.

من جانبهم طرح التجار ورجال الاعمال والمسؤولون المحليون في الولاية وجهات نظرهم حول العلاقات بين الجانبين.

وكان وزير الخارجية الايراني قد التقى الخميس وزير الخارجية ورئيس الوزراء وامين مجلس الامن القومي الهنود في العاصمة نيودلهي للبحث حول سبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية فضلا عن تبادل وجهات النظر حول اهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما زار مدينة بومباي وشارك في ندوة حول الفرص التجارية المتاحة في ايران والتي عقدت برعاية اتحاد المنظمات المعنية بالصادرات وتحدث في حشد من التجار والمستثمرين الهنود حول تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والهند.