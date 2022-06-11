وزير الصحة: وصمة عار ستبقى في جبين الدول التي فرضت علينا الحظر في فترة كورونا

العالم - ايران

واشار عين اللهي في تصريح ادلى به مساء الجمعة للقناة السادسة في التلفزيون الايراني (قناة خبر) الى الاجراءات والجهود المبذولة من قبل الكوادر الطبية في مواجهة فيروس كورونا خلال عامين وعدة اشهر وقال: انه فضلا عن تفشي فيروس كورونا كانت هنالك قيود واجراء الحظر التي عرقلت التصدي للفيروس.

واشار الى ان لقاحات كورونا لم تصل الى البلاد في الوقت المناسب بسبب اجراءات الحظر الظالمة واضاف: رغم القيود والحظر فقد دخل المواطنون والكوادر الصحية والطبية الى الساحة وسيسجل تاريخ مرض كورونا وصمة عار ابدية في جبين الدول التي فرضت الحظر علينا وبالمقابل كان هنالك نجاح كبير للقيادة والشعب ورئيس الجمهورية والكوادر الصحية.

واضاف: انه وفي مجال مكافحة فيروس كورونا تم اتخاذ خطوات كبرى واليوم فقد تحقق انتصار رائع رغم اجراءات الحظر الدنيئة.

واشار الى ان جميع الاجهزة كانت منهمكة في العمل في مجال مكافحة كورونا في البلاد وقال: ان اجهزة مثل وزارة الصحة والبنك المركزي ووزارة الطرق والهلال الاحمر وحتى ان رئيس الجمهورية دخل الساحة في هذا المجال.

واوضح بان الكثير من قادة الدول لم يكن لهم اهتمام يذكر بكورونا وبالمقابل فان الكثير من اللقاحات وردت الى البلاد بمتابعات واتصالات رئيس الجمهورية شخصيا كما ان توجيهات وتوصيات سماحة قائد الثورة الاسلامية كانت مؤثرة جدا في مجال التصدي لهذا المرض.