الكيان الصهيوني يلجأ الی العنتريات في المنطقة

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وهدد رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت ايران قائلاً:"انتهی زمن الحصانة وطهران ووكلاءها لن يفلتوا من العقاب".

وقال ما يسمی بقائد الدائرة الثالثة – الجناح الجديد في استراتيجية الجيش الاسرائيلي الجنرال تال كالمن ان المشروع الصاروخي الايراني يشكل تهديداً اسراتيجياً خطيراً و"اسرائيل" تخطط وتستعد عسكرياً لاستهداف حزب الله بضربة قاتلة".

هذه التصريحات تأتي من كيان اخفق اخفاقات كبيرة جعلته مضحكة في الوسط العسكري والسياسي. ففي ذروة الاستعدادات العسكرية لوحدات النخبة في الجيش الاسرائيلي، تعرضت هذه القوات لفشل عملاني خطير خلال المناورة في قبرس، عندما سقط عتاد تكتيكي انزل من الجو علی مسافة اكثر من كيلومتر من القوات علی الارض، مع ما يحمله ذلك من تبعات خطرة اثناء مواجهة حقيقة.

وسبق هذه الفضيحة خلل في منظومات صفارات الانذار في مبني وزارة الامن في تل ابيب التي انطلقت مرتين عن طريق الخطأ مخلفة حالة من الرعب والهلع لدی الاسرائيليين.

وتنتقد وسائل الاعلام الاسرائيلية الوضع في الداخل، حيث قالت قناة 14 العبرية:"لنقل لرئيس الحكومة السيد نفتالي بينيت نحن عامة الاسرائيليين محبطون ومربكون وخائفون علی مصيرنا ومصير "اسرائيل" واقول لك هذا الكلام بعدما تبين اننا في الداخل منقسمون مفككون من دون سياسة جادة تعيد تلاحمنا كإسرائيليين وفي الخارج بتنا دولة ضعيفة يستهين بنا الاصدقاء قبل الاعداء. باتت "اسرائيل" كالفأر الذي يزأر ولم نعد ذلك الاسد الذي يثير الخوف. علينا التفكير جيداً جداً لأنه قد تكون هناك عواقب عندما يسمحون لأنفسهم بركلنا كلياً وقول كلام شديد الوطئة وفض جداً وعلی الملأ".

هذا وقد قال رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت في رسالة علی مواقع التواصل الاجتماعي ان "اسرائيل" تقف امام اختبار حقيقي وتشهد حالة غيرمسبوقة تقترب من الانهيار وتواجه مفترق طرق تاريخياً. نحن نعيش في حقبتنا الثالثة ونقترب من العقد الثامن ونقف جميعاً امام اختبار حقيقي فهل سنتمكن من المحافظة علی "اسرائيل"؟".