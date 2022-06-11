البحرين: إعادة فتح "جمعية التوعية" بعد 6 أعوام على حلها

العالم - البحرين

وجاء في قرار صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم 42 لسنة 2022 المنشور في الجريدة الرسمية (الخميس 9 يونيو 2022) بأنه "وفقاً لما جاء بمنطوق حكم المحكمة الكبرى المدنية - الدائرة الإدارية - المؤرخ في 27 نوفمبر 2019 في القضية رقم 02/2016/10549/8 والذي يقضي بإلغاء القرار الإداري رقم (59) لسنة 2016 بشأن حل جمعية التوعية الإسلامية".

ووفق القرار فقد تم تعيين مجلس إدارة مؤقت برئاسة خليل إبراهيم محمد الشيخ، وعضوية كل من علي محمد علي منصور العكري، راشد عبدالله أحمد حسن، فردان محمد كاظم علي وعادل محمد مهدي ربيع أحمد.

وكانت السلطات قررت في 16 يونيو 2016 حل وتصفية جمعية التوعية الإسلامية، ضمن حملة اعتبرت الأعنف والأشرس على الشيعة منذ سنوات، شملت (الحملة) إسقاط جنسية الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم وحل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية كبرى الجمعيات السياسية المعارضة في البلاد.