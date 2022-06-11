أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت11 يونيو2022

ايران ..

رئيس الجمهورية .. لن نتراجع حتى خطوة واحدة عن مواقفنا مقابل قرار مجلس الحكام

جوان ..

إيران ترد على قرار مجلس الحكام بتسريع وتيرة التخصيب بمعدل عشرة أضعاف

وطن امروز ..

اليونان ترفع يديها مستسلمة .. أثينا تلغي مصادرة النفط الإيراني بإحتجاز الحرس لناقلتين يونانيتين

خراسان ..

أصداء الصفعة النفطية الإيرانية تتردد بأثينا .. اليونان تلغي مصادرة شحنة النفط الإيراني

جمهوري اسلامي ..

السيد حسن نصر الله.. أمريكا والكيان الصهيوني يخططان لدفع لبنان نحو الإنهيار

كيهان ..

الكيان الصهيوني والإمارات والبحرين في تحركات جديدة مشتركة ضد إيران

مردم سالاري ..

أمريكا ترسل صواريخ مضادة للسفن للجيش الأوكراني لإستهداف الأسطول الروسي بالبحر الأسود

آفتاب يزد ..

إستقالة نواب التيار الصدري من عضوية البرلمان العراقي تلبية لدعوة مقتدى الصدر

اطلاعات...

طهران تحذر واشنطن من مغبة القيام بأي إجراء معاد لإيران

حمايت ..

القرار السخيف لمجلس الحكام يستهدف إيجاد أرضية لسيناريو ساذج آخر ضد إيران

قدس ..

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يصل طهران في زيارة رسمية للبلاد

آرمان ملي ..

الصين تلوح بشن حرب في حالة تحرك تايوان نحو إعلان الإستقلال بصورة رسمية

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم السبت

جوان..

صحيفة جوان كتبت في مقالها (اليونان أدرکت معنى لغة الإقتدار)..في تطور جديد على صعيد قراراليونان بمصادرة حمولة نفطية ايرانية من ناقلة روسية قبل اسبوعين هو الغاء احدى المحاكم اليونانية للقرار المذكور والذي تضمن ايضا تسليم هذه الحمولة لامريكا .

إن تراجع اليونان عن مصادرة هذه الحمولة وتسليمها لأمريكا لا يرتبط بإعترافها بالخطأ قدرما يرتبط بالرد الإيراني الحازم ان بلادنا احتجت دبلوماسيا في البداية داعية اثينا لرفع مصادرة هذه الحمولة والمحافظة على اجواء العلاقات بين البلدين لكن الاخيرة صمت اذنيها تماما وعندها جاء الرد الايراني باحتجاز ناقلتين يونانيتين بالخليج الفارسي مع تحذير بالمزيد من الردود الحازمة , لتستفيق الحكومة اليونانية ولتدرك بعدها بأن ايران ليست بالبلد الذي يسمح لاي كان بتهديد مصالحه الوطنية. وبالطبع جاء التراجع اليوناني متسترا بقرار محكمة.

رسالت ..

في السياق ذاته كتبت صحيفة رسالت في مقالها (إستعراض لإقتدار إيران )..بدو ان الحكومة اليونانية تصورت بأن بامكانها تقديم خدمة لامريكا لكسب دعمها وتأييدها بقضايا مختلفة وذلك عبر مصادرة حمولة نفطية ايرانية من ناقلة روسية والاعلان عن قرب تسليمها لامريكا وغاب عن بال هذه الحكومة بأن ايران بلد مرغ انف امريكا نفسها بالوحل .

إن إلغاء اليونان قرار مصادرة الحمولة النفطية الإيرانية يجسد فشلا ذريعا لأثينا وواشنطن مقابل قدرة وإرادة إيران.

ان اثينا اخطأت في حساباتها وتصورت أن ايران ستحتج وستكتفي باستدعاء السفير اليوناني وربما تقدم شكوى تستغرق سنوات للامم المتحدة , لكنها فوجئت "بضربة معلم" كما يقول المثل باحتجاز ايران لناقلتين يونانيتين بالخليج الفارسي ,لتثوب اثينا لرشدها بعدها .

ايران ..

صحيفة ايران كتبت في تقريرها ( الأمين العام لحزب الله يحذر تل أبيب ).. حذر السيد حسن نصر الله الكيان الصهيوني من تبعات القيام باية سرقات لثروات لبنان من النفط والغاز في البحر الابيض المتوسط.

الامين العام لحزب الله لبنان اكد ..أن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي مقابل سرقة الكيان الصهيوني للغاز من حقل كاريش البحري اللبناني.

وشدد على خلفية ارسال الكيان لسفينة تنقيب واستخراج وخزن للغاز الى حقل كاريش في المنطقة البحرية الاقتصادية اللبنانية, ان هذه الخطوة تهديد للبنان وللاقتصاد اللبناني وان قضية حقل كاريش يجب ان تتحول الى قضية وطنية لبنانية شاملة .

نصر الله شدد على حقانية لبنان في ثرواته الطبيعية بالبحر الابيض المتوسط ملوحا بقدرة الجيش والمقاومة بلبنان على التصدي لاية تهديدات صهيونية لحقوق وثروات لبنان البحرية .

عصر ايرانيان..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها ( الصهاينة بصدد إفتعال أجواء ضد إيران )...أن قيام الكيان الصهيوني بمناورات عسكرية تركزت على محاكاة شن هجوم او حرب على ايران , مجرد محاولة بائسة لتعزيز معنوياته المنهارة عبر استعراض فارغ للقوة وكذلك للتعتيم على الانهيار الاقتصادي والامني الداخلي في فلسطين المحتلة نفسها.

إن الكيان الصهيوني يحاول بهذه المناورات إخفاء واقع ضعفه عبر إيجاد أجواء حرب نفسية ضد إيران.

والواقع هو ان الكيان الصهيوني اضعف من ان يجرؤ على دخول مواجهة مباشرة مقابل ايران , فامريكا نفسها لم تجرؤ على ذلك , كما ان هذا الكيان اثبت مدى ضعفه وفشله مقابل صواريخ المقاومة الفلسطينية فحسب فكيف به ومواجهة ايران بكل قدراتها الاستراتيجية الهائلة .

خراسان ..

كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( نار بلا دخان بالمنطقة )..الكيان الصهيوني صعد من جرائمه التخريبية واغتيالاته الارهابية ضد ايران كما وسع مؤخرا من دائرة تحركاته بمنطقة الخليج الفارسي ضد بلادنا وزيارة رئيس وزراء الكيان المفاجأة للامارات تدخل في هذا السياق باعتراف تل ابيب هذا الى جانب التحركات التطبيعية بين الكيان والسعودية.

إن التنسيق الأمني والعسكري بين الكيان الصهيوني ونظم خليجية يأتي بإطار مخطط إستراتيجي بإشراف أمريكا ضد إيران في منطقة الخليج الفارسي وهذا يعني ان مايحدث في الواقع بمثابة تأجيج لنار من دون دخان وان المنطقة باتت مقبلة على اجواء تصعيد بالغ الخطورة .