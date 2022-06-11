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سوريا.. استشهاد 5 مدنيين وإصابة 30 جراء انفجار لغم بسيارتهم في ريف درعا

سوريا.. استشهاد 5 مدنيين وإصابة 30 جراء انفجار لغم بسيارتهم في ريف درعا
السبت ١١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:١٦ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة "سانا" السورية باستشهاد خمسة مدنيين وإصابة نحو 30 آخرين يعملون بحصاد القمح جراء انفجار لغم بسيارة تقلهم في بلدة دير العدس بريف درعا.

العالم-سوريا

يتبع…

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سوريا.. استشهاد 5 مدنيين وإصابة 30 جراء انفجار لغم بسيارتهم في ريف درعا

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