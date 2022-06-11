السبت ١١ يونيو ٢٠٢٢
٠٩:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

نيكولاس مادورو: الاولوية الثانية تنص على تصدير المنتجات الزراعية الى ايران

السبت ١١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

احياءاً لذکری مولد الامام الرضا.. ملايين الزوار يتوافدون على مدينة مشهد المقدسة +فيديو

قائد عسكري: ايران هي القوة المطلقة للدفاع الجوي في المنطقة

وزير خارجية الإحتلال يوجه رسالة تحذير شديدة بشأن إسقاط حكومة "إسرائيل"

سوريا.. استشهاد 5 مدنيين وإصابة 30 جراء انفجار لغم بسيارتهم في ريف درعا

جبهة تونسية:سقوط "انقلاب" الرئيس "سعيد" قريب

بشرى سارّة لأصحاب أوجاع العمود الفقري